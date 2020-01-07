Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem

46 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylar Defne Samyeli ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirmişti. 25 Aralık'ta ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ şovunu sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Komedyen, önceki gece daha önce ertelemek zorunda kaldığı ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ şovunu, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi. Ümlü komedyeni izlemeye gelen isimler arasında şarkıcı Funda Arar ve Kubat!ta vardı. Yılmaz, daha önce yaşadığı sağlık sıkıntısından korkmuş olacak ki tekrar aynı sıkıntı yaşanma olasılığına karşılık, kapıda ambulans bekletti.