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Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem

Cem Yılmaz, 25 Aralık'ta gerçekleştireceği gösterisini sağlık nedenlerinden dolayı ertelemek zorunda kaldığı ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ şovunu, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi.

07 Ocak 2020 Salı 16:28
Komedyen Cem Yılmaz'dan önlem

46 yaşındaki ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylar Defne Samyeli ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirmişti. 25 Aralık'ta ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ şovunu sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Komedyen, önceki gece daha önce ertelemek zorunda kaldığı ‘Diamond-Elite-Platinum-Plus’ şovunu, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi. Ümlü komedyeni izlemeye gelen isimler arasında şarkıcı Funda Arar ve Kubat!ta vardı. Yılmaz, daha önce yaşadığı sağlık sıkıntısından korkmuş olacak ki tekrar aynı sıkıntı yaşanma olasılığına karşılık, kapıda ambulans bekletti.

Cem Yılmaz ambulans ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28
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