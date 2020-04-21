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Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım

Bir süredir hastalıkla boğuşan köpeğini kaybeden ünlü oyuncu Alina Boz, "Bana karşılıksız sevgiyi öğrettin, sen benim kalbimin en güzel yerinde olacaksın" diyerek takipçilerini duygulandırdı.

21 Nisan 2020 Salı 20:12
Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım

Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım

Yıllardır hayatını paylaştığı dostu için  İnstagram'dan  bir paylaşım yapan Alina Boz;  "Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım.. Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim. Aslında dilerim ki senin gidişin birlerine fayda sağlasın. O yüzden; Lütfen, lütfen ve lütfen durumunuz yeterli ise köpeklerinize yılda bir kan testi yaptırın. Çünkü bazen dostlarımız bize çektikleri acıları göstermek istemeyebilirler. Ben bunu çok geç öğrendim, yetişemedim. Dilerim ki siz yetişirsiniz" diye ifade etti duygularını.  

Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım

Alina Boz'un sevgilisi Mitat Can Özer de  "Yas sevgi için ödediğimiz bedeldir.. Seni çok seviyoruz aslan..." notu ekli bir paylaşım yaptı. 

Köpeğini kaybeden Alina Boz'un hüzünlendiren paylaşım

Anahtar Kelimeler:
İnstagramVefatKöpekAlina Boz
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