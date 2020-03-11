betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
99767
ALTIN
331.294
DOLAR
6.1843
STERLİN
8.0003
EURO
7.0158

Köpeğini kaybeden Ersin Korkut'a acı haber verilemedi

Çok sevdiği köpeği Mes'in ölüm haberi Survivor 2020 yarışmacısı Ersin Korkut'a bir türlü verilemedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:39
Köpeğini kaybeden Ersin Korkut'a acı haber verilemedi

Bu sezon 'Survivor 2020'de yer alan ve oradaki başarısıyla adından oldukça fazla söz ettiren Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess yaşamını yitirdi. Yarışmadayken bile her fırsatta köpeğinden bahseden Korkut, dünkü iletişim oyununu kazandıktan sonra Mess'i görünce bile çok sevindi. 

Köpeğini kaybeden Ersin Korkut'a acı haber verilemedi

En sadık dost olarak nitelendirdiği ve sürekli gülümsediğinde bahseden Korkut, yarışmaya katılırken de yakınlarına Mes'e iyi bakın diye tebih eden Ersin Korkut yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiği söylüyordu.

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Ersin’in köpeğine olan düşkünlüğü üzerine görüp Mes’i adaya getireceğini söylemişti fakat ekip Türkiye'den Mes ile ilgili acı bir haber aldı. Mes'in yaşamını yitirdiğini öğrenen program ekibi dün akşam yayınlanan konseyde bu haberi Ersin’e söylemek istediler fakat bir türlü dile getiremediler.

Köpeğini kaybeden Ersin Korkut'a acı haber verilemedi

Konsey'de kendisine köpeğini soran Acun Ilıcalı'ya heyecanlı sözcüklerle köpeği ile arasındaki bağı anlatan Korkut, "Ailem şimdi seyredince 'Bu köpeğin resmi de ne' diye bana kızacaklar." derken Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Mes'in yaşını sorarak yutkundu, fakat bir türlü köpeğin ölüm haberini veremedi.

Yapım ekibi, şimdi oyuncuya bu kötü haberi nasıl vereceğini kara kara düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020Acun IlıcalıErsin KorkutKöpeği Mes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinan Akçıl-Emrah polemiği tam gaz devam
Sinan Akçıl-Emrah polemiği tam gaz devam
Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!
Ebru Şallı'dan haciz şoku yiyen Sinan Akçıl; Bana iftira atıyorlar!
Hazal Mesudiyeli çok sıkışınca!
Hazal Mesudiyeli çok sıkışınca!
Hanife Gürdal hamile mi?
Hanife Gürdal hamile mi?
Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!
Dünya starı Madonna da coronavirusten nasibini aldı!
Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan aylar sonra gelen paylaşım beğeni rekorları kırdı

Popüler Haberler

Trendyol’da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı!
2020 KPSS sınav başvuru ücretleri ne kadar oldu?
Araç ipotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi
2020 Fen liseleri giriş taban puanları
Elektrikli araçların şarj maliyeti ne kadardır? Benzinle kıyasla şarj maliyetleri
Türkiye'de ilk koronavirüs nerede ve kimde tespit edildi? Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hangi şehirde?
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Kişide corona virüsü olup olmadığı anlaşılır?
Mucize Doktor Damla gerçek adı ve yaşı nedir? Merve Dizdar’ın rol aldığı filmler
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Elektrik faturalarında yüzde 50 oranında tasarruf ve fatura düşüren öneriler!
Sosyal Yardımlaşma’dan kömür yardımı alma şartları nelerdir?
Kredi notu öğrenme için ücretli ve ücretsiz sorgulama yöntemleri
Gel Dese Aşk Derin kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Malbora hakkında bilgiler
Hekimoğlu Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler
Bergüzar Korel yeniden anne oldu! Bebeğin adı ne? Bebek kaç kilo doğdu, boyu ne kadar?
2020 Diyanet asgari fitre miktarı belli oldu
Beşinci kol faaliyeti nedir? 5. kol ne demektir?
Öğretmen dizisi Rüya Örnek kimdir? Gerçek adı nedir? Doğa Özüm hakkında bilgiler
Koronavirüs salgını Türkiye'de var mı, görüldü mü? Koronavirüs'den nasıl korunulur?
Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerlidir? Kış lastiği ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadardır?
Hekimoğlu dizisinde kırmızı spor araba marka ve modeli

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.