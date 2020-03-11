Köpeğini kaybeden Ersin Korkut'a acı haber verilemedi

Bu sezon 'Survivor 2020'de yer alan ve oradaki başarısıyla adından oldukça fazla söz ettiren Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess yaşamını yitirdi. Yarışmadayken bile her fırsatta köpeğinden bahseden Korkut, dünkü iletişim oyununu kazandıktan sonra Mess'i görünce bile çok sevindi.

En sadık dost olarak nitelendirdiği ve sürekli gülümsediğinde bahseden Korkut, yarışmaya katılırken de yakınlarına Mes'e iyi bakın diye tebih eden Ersin Korkut yarışmada da sıklıkla köpeğini ne kadar sevdiği söylüyordu.

Programın yapımcısı, Ersin’in köpeğine olan düşkünlüğü üzerine görüp Mes’i adaya getireceğini söylemişti fakat ekip Türkiye'den Mes ile ilgili acı bir haber aldı. Mes'in yaşamını yitirdiğini öğrenen program ekibi dün akşam yayınlanan konseyde bu haberi Ersin’e söylemek istediler fakat bir türlü dile getiremediler.

Konsey'de kendisine köpeğini soran Acun Ilıcalı'ya heyecanlı sözcüklerle köpeği ile arasındaki bağı anlatan Korkut, "Ailem şimdi seyredince 'Bu köpeğin resmi de ne' diye bana kızacaklar." derken Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Mes'in yaşını sorarak yutkundu, fakat bir türlü köpeğin ölüm haberini veremedi.

Yapım ekibi, şimdi oyuncuya bu kötü haberi nasıl vereceğini kara kara düşünüyor.