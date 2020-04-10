Koray Avcı'dan 12 yıllık sakallarına veda

Dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de Bin'den fazla ölüme sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle erkekler yıllarca bakıp büyüttükleri saçlarına sakallarına veda etmek zorunda kalıyor. Kimi karantinada rahatlık olsun diye, kimi bu boşluğu fırsat bilip değişiklik olsun diye. Ünlü şarkıcı Koray Avcı dabunlardan biri.

Yıllardır sakallı görmeye alıştığımız, hatta hiç sakalsız görmediğimiz Koray avcı, bulaşma oranı rekor seviyede yüksek olan koronavirüs salgınında sakalların etkisinin büyük olduğunu belirten yetkililerin çağrısına kulak vererek, 12 yıllak sakllarına veda etti.