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Koray Avcı'dan 12 yıllık sakallarına veda

Ünlü şarkıcı Koraray Avcı koronavirüs nedeniyle sakallarına veda etti. bakın yeni görüntüsü nasıl:

10 Nisan 2020 Cuma 21:45
Koray Avcı'dan 12 yıllık sakallarına veda

Dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de Bin'den fazla ölüme sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle erkekler yıllarca bakıp büyüttükleri saçlarına sakallarına veda etmek zorunda kalıyor.  Kimi karantinada rahatlık olsun diye, kimi bu boşluğu fırsat bilip değişiklik olsun diye.  Ünlü şarkıcı Koray Avcı dabunlardan biri. 

Koray Avcı'dan 12 yıllık sakallarına veda

Yıllardır sakallı görmeye alıştığımız, hatta hiç sakalsız görmediğimiz Koray avcı, bulaşma oranı rekor seviyede yüksek olan koronavirüs salgınında sakalların  etkisinin büyük olduğunu belirten  yetkililerin çağrısına kulak vererek, 12 yıllak sakllarına veda etti.  

Koray Avcı'dan 12 yıllık sakallarına veda

Son Güncelleme: 10.04.2020 21:50
Anahtar Kelimeler:
KORONASakalKoray Avcı
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