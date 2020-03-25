Korona ayrılığı; Mesut Özil mesafe koydu



İngiltere Premier lig kluplerinden olan Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil, takımın teknik direktörü Mikel Arteda’nın korona testi pozitif çıkınca takım arkadaşlarıyla birlikte karantina süresini doldurdu.

Mesut Özil’in takım kampından evine dönmeden önce takım arkadaşlarıyla karantina süresini doldurup, yapılan korona testinde negatif sonuç almıştı. Ancak bebek bekleyen çift, önlem amaçlı sosyal mesafeyi koruyor, ayrı odalarda uyuyor ve gün içerisinde sadece açık havada bahçe keyfi yapıyorlar.