İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89286
ALTIN
334.875
DOLAR
6.4786
STERLİN
7.6058
EURO
6.9814

Korona ayrılığı; Mesut Özil mesafe koydu

Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, kendisini karantinaya aldı, eşi Amine Gülşe ile odaları ayırdı

25 Mart 2020 Çarşamba 07:23
Korona ayrılığı; Mesut Özil mesafe koydu


İngiltere Premier lig kluplerinden olan Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil, takımın teknik direktörü Mikel Arteda’nın korona testi pozitif çıkınca takım arkadaşlarıyla birlikte karantina süresini doldurdu. 

Korona ayrılığı; Mesut Özil mesafe koydu

Mesut Özil’in takım kampından evine dönmeden önce takım arkadaşlarıyla karantina süresini doldurup, yapılan korona testinde negatif sonuç almıştı.  Ancak bebek bekleyen çift, önlem amaçlı sosyal mesafeyi koruyor, ayrı odalarda uyuyor ve gün içerisinde sadece açık havada bahçe keyfi yapıyorlar.

Korona ayrılığı; Mesut Özil mesafe koydu

Anahtar Kelimeler:
ArsenalKarantinaMEsut ÖzilKORONA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SosyalBen Vakfı'nın güzel gönül elçisi: Bensu Soral
SosyalBen Vakfı'nın güzel gönül elçisi: Bensu Soral
Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası
Didem Soydan'ın haddini aşan takipçisine 1740 TL para cezası
CZN Burak evini kameralara açtı; Oyuncaklarıyla sosyal medyada gündeme oturdu!
CZN Burak evini kameralara açtı; Oyuncaklarıyla sosyal medyada gündeme oturdu!
Amerikalı dövüşçü Paige VanZant'ın bikinli karantina pozu
Amerikalı dövüşçü Paige VanZant'ın bikinli karantina pozu
Hadise ve Kaan Yıldırım’ı ele veren küçük detay
Hadise ve Kaan Yıldırım’ı ele veren küçük detay
Fahriye Evcen’in koronavirüs paylaşımı düşündürdü!
Fahriye Evcen’in koronavirüs paylaşımı düşündürdü!

Popüler Haberler

EBA TV TRT Türksat, Digitürk Bein, Tivibu, Turkcell TV, Vodafone TV, D Smart Hangi kanalda? Frekans ve televizyon ayarları!
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi? Kuruluş Osman Ragıp Savaş diziden ayrılacak mı? Tarihte Osman Gazi nasıl öldü?
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a katılacak mı? Ertuğrul Bey, diziye geri dönecek mi?
Muslera Cumhurbaşkanı için neler söyledi? Musleradan Cumhurbaşkanı Erdoğan için sert eleştiriler!
ÖSYM EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? Koronavirüs sonrası yeni tarih belli oldu!
Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Geyhatu gerçek tarihte var mıydı?
Vaka sayısı kaç oldu? 25 Mart 2020 Çarşamba Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
Survivor 2020 6.hafta 24 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları belli oldu! Survivor 2020 6.hafta Elenen yarışmacı ve sms sıralaması
Evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş fikirleri! Evden para kazanma ve iş fikirleri rehberi
Türk Telekom EBA için ücretsiz 8 GB internet kampanyası
A haber Nihat Hatipoğlu koronavirüs, çekirge ve karınca istilası yorumu
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni 20 Mart Cuma Mesajları 2020
Fakirlik ve muhtaçlık maaşı nedir? 2020 Muhtaçlık maaşı başvurusu için gerekli belgeler
Baraj dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
SOCAR iş başvurusu nasıl yapılır? SOCAR kime aittir?
E-Devlet ile ücretsiz kredi notu sorgulama
Payitaht Abdülhamid Mahmut Paşa öldü mü? Hakan Boyav Payitaht Abdülhamid dizisinden ayrıldı mı?
Feragat etmenin anlamı nedir? Feragat etmek nedir?
Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor? Baraj dizisi konusu ve oyuncuları
Fındık fiyatları ne kadar? 25 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ve ders tekrarı izleme linkleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.