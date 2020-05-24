Korona bir aşkı daha bitirdi! Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?

Birlikte rol aldıkları 'İçerde' dizisinde tanışan, arkadaşlıkları belli bir süre sonra aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın aşkınınn bitiiğine dair söylentiler dinmek bilmiyor.

Korona bir aşkı daha bitirdi! Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?
    Abone Ol:

Zekeriyaköy'de bulunna evlerinde karantina sürecini birlikte geçiren çiftin ayrıldığına dair iddialar basında yer edinmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışverişte görüntülenen Duygu Sarışın, herşeyin yolunda olduğunu belirtmişti.

Korona bir aşkı daha bitirdid! Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?

Fakat magazin  kulislerinde ünlü çiftin ayrıldığına dair haberler dolaşmaya başladı.  Edinilien bilgiye göre Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, karantina sürecinde sürekli birlikte oldukları için aralarında anlaşmazlıklar çıktı ve yollarını ayırdılar.  

Korona bir aşkı daha bitirdid! Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 17:27

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Liglerde maçlar oynanmaya başlayacak mı? TFF'den sondakika yeni açıklama!
Diyanet'e göre bilerek orucunu bozanlar kaç gün oruç tutmalıdır? Oruç bozmanın dinen cezası nedir?
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Kuruluş Osman 20. bölümüyle nefes kesti. Osman Bey tuzağa düştü.
İntibak eğitimi nedir, kaç gün sürer?
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
Güldür Güldür Show oyuncuları karakter ve gerçek isimleri nelerdir?
İŞKUR TYP İşçi Alımı ile PTT'ye, Belediyeler, Adliyeler Hastaneler, Valiliklere işçi alımı yapılacak!
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Kudret narı meyvesinin faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir?