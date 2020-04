Emmy ve Grammy kazanan, Oscar, Tony ve Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Adam Schlesinger’ın olum haberini yakın arkadaşı Tom Hanks twitter üzerinden şu paylaşımla duyurdu:

“O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19’dan kaybettik. Çok Üzgünüm”