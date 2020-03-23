Korona virüs ilacı reklamcısı ünlülere kötü haber !

Korona virüs vakalarının artış gösterdiği bu günleri fırsata çevirmeye çalışan ve insanlara korona virüsünden koruyan ilaç diye reklam yapan ünlülere soruşturma kötü haber geldi.

ONAYI OLMAYAN ÜRÜNLERİN TANITIMINI YAPTILAR

İlk olarak Şeyma Subaşı, Instagram hesabından, "Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk… Son zamanlarda, bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz" ifadeleriyle ilacın reklamını yapmıştı.

Tekno safarinin haberine göre: Ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberinin olmadığı ve ilacın Tarım Bakanlığının onayladığı 'Takviye Gıdalar' listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafları kullanılan Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada 'Ürün ile hiçbir ilgim yoktur. Bilginize' diyerek herkesi uyardı. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlattı.