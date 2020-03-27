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Koronavirüs 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlamalarını da vurdu

Her yıl 27 Mart'ta sahnelerde ve sokaklarda şen şakrak kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle sadece sosyal medya paylaşımlarıyla, buruk bir şekilde kıtlandı.

27 Mart 2020 Cuma 21:43
Koronavirüs 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlamalarını da vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tiyatro sahnelerine özlem, hem tiyatro severler, hem de sanatçılar tarafından  sosyal medya postlarında dile getirildi. 1962 yılından bu yana, 58 yıldır dünya genelinde kutlanan  27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ilk kez neredeyse tüm dünyada tiyatro sahneleri kapalı.  

Usta oyuncu Müjdat Gezen'in kaleme  aldığı çizim, sanatçıların tiyatro özlemini anlatmaya yetiyor.

Koronavirüs 27 Mart Dünya tiyatro Günü kutlamalarını da vurdu  

Bennu Yıldırmlar İntihar Genel Provası adlı oyundan  bir anı paylaşarak Tiyatro Gününü kutladı.  

Koronavirüs 27 Mart Dünya tiyatro Günü kutlamalarını da vurdu

Genç ve yetenekli oyuncu Enis Arıkan ise paylaştığı fotoğrafa 'geçsin şu günler, kavuşalım'  notunu ekledi.  

Koronavirüs 27 Mart Dünya tiyatro Günü kutlamalarını da vurdu
 

Son Güncelleme: 27.03.2020 21:43
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Müjdat GezenKoronavirüs27 MartDünya Tiyatro GünüEnis ArıkanBennu Yıldırmlar
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