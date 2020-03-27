Koronavirüs 27 Mart Dünya tiyatro Günü kutlamalarını da vurdu  

Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tiyatro sahnelerine özlem, hem tiyatro severler, hem de sanatçılar tarafından sosyal medya postlarında dile getirildi. 1962 yılından bu yana, 58 yıldır dünya genelinde kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ilk kez neredeyse tüm dünyada tiyatro sahneleri kapalı.

Usta oyuncu Müjdat Gezen'in kaleme aldığı çizim, sanatçıların tiyatro özlemini anlatmaya yetiyor.

İntihar Genel Provası adlı oyundan bir anı paylaşarak Tiyatro Gününü kutladı.

Genç ve yetenekli oyuncu Enis Arıkan ise paylaştığı fotoğrafa 'geçsin şu günler, kavuşalım' notunu ekledi.



