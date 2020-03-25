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Koronavirüs şüphelenen Serdar Ortaç, test yaptırdı

Serdar Ortaç, bugün sabah Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Ortaç test sonucunu ise Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:49
Koronavirüs şüphelenen Serdar Ortaç, test yaptırdı

Şarkıcı Serdar Ortaç, bugün sabah kendisini kötü hissederek yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmak için hastaneye gitti. Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye giden Ortaç, test sonuçlarını Instagram hesabı üzerinen takipçileriyle paylaştı.

Evden çıktığı anda hastane içerisindeki tüm diyaloglarını kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Ortaç, yaptırdığı be negatif çıkan koronavirüs testinin sonuçalrını da yine hesabından hayranlarına duyurdu.

Koronavirüs şüphelenen Serdar Ortaç, test yaptırdı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah saatlerinde "Saat sabahın 9'u... Koronavirüs testi yaptırmaya gidiyorum. Taksici beni aldı sağ olsun. Ateşim falan yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. İnşallah nezle veya gribimdir." diyerek yayınladığı mesajının ardından Hastaneye girdikten sonra ateşini ölçtüren Ortaç, "Ateş normal yırttık. Hastanede Göğüs Hastalıkları bölümüne geldim. Tomografiye gireceğim orada virüs varsa görünecek. MS hastası olduğum için doktorumun verdiği ilaç benim tüm bağışıklık sistemimi koruyormuş" diye konuştu.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Hastanede ki teklikleri bitiikten sonra sonuçları alan ve yeni bir açıklama yapan Ortaç, "Koronavirüs test sonucum negatif çıktı. Solunum yolunda biraz rahatsızlığım var" diyerek harnalarını sevindirdi.

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