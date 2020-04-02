Koronavirüs testi yaptıran Esra Balamir'in meraklı bekleyişi

Çin'den başlayarak tüm dünyanın kabusu haline gelen yeni tip koronavirüsü salgını 40 binden fazla insanın canına mal olurken Türkiye'ye bir çok kişiye bulaştı. Yaptığı yorumları ve sempatik tavırlarıyla sevilen sunucu Esra Balamir ise bu durumdan nasibini almaktan oldukça fazla korkuyor.
Şu anda evinde karantina altında olan Esra Balamir, bilindiği üzere Demet Akalın ile oldukça yakın bir arkadaş. Hatta bir süre Akalın'ının evinde kalan Balamir, koronavirüsü Türkiye'de görülmeye başladıktan sonra kendi evine geri taşınmıştı.