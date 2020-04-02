Koronavirüs testi yaptıran Esra Balamir'in meraklı bekleyişi

Çin'den başlayarak tüm dünyanın kabusu haline gelen yeni tip koronavirüsü salgını 40 binden fazla insanın canına mal olurken Türkiye'ye bir çok kişiye bulaştı. Yaptığı yorumları ve sempatik tavırlarıyla sevilen sunucu Esra Balamir ise bu durumdan nasibini almaktan oldukça fazla korkuyor.

Yakın bir arkadaşının koronavirüsüne yakalandığını öğrenmesinin hemen ardından Kovid-19 testi yaptıran Esra Balamir, test sonuçlarını merakla bekliyor. Kandisinin de test sonuçlarının pozitif olacağından şüphelenen Balamir, "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum." diye konuştu.

Şu anda evinde karantina altında olan Esra Balamir, bilindiği üzere Demet Akalın ile oldukça yakın bir arkadaş. Hatta bir süre Akalın'ının evinde kalan Balamir, koronavirüsü Türkiye'de görülmeye başladıktan sonra kendi evine geri taşınmıştı.