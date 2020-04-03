Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu

Dizi oyuncusu Cansın Çekili, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Çekili sağlık durumuyla ilgili son bilgileri takipçilerine duyurdu.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı 'Erkenci Kuş' dizisinden tanıdığımız 31 yaşındaki güzel oyuncu, "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var." ifadelerini kullanarak koronavirüsüne yakalanadığını ve karantina sürecinde olduğunu açıkladı.

Son olarak 'Çocuk' dizisinde oynayan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu ise hastalığı sevdiği insanlara bulaştırmak olduğunu söyleyerek Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" dedi.

1989 İzmir doğumlu olan Cansın Çekili, Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almış ve ayrıca Diyalog Anlatım İletişim’de de Oyunculuk Eğitimi tamamlamıştı.