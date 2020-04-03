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Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu

Oyuncu Cansın Çekili, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını söyledi. Çekili, hastalık ile ilgili de en büyük korkusunu açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 07:58
Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu

Dizi oyuncusu Cansın Çekili, koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Çekili sağlık durumuyla ilgili son bilgileri takipçilerine duyurdu.

Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı 'Erkenci Kuş' dizisinden tanıdığımız 31 yaşındaki güzel oyuncu, "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var." ifadelerini kullanarak koronavirüsüne yakalanadığını ve karantina sürecinde olduğunu açıkladı.

Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu

Son olarak 'Çocuk' dizisinde oynayan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu ise hastalığı sevdiği insanlara bulaştırmak olduğunu söyleyerek Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" dedi.

Koronavirüse yakalanan Cansın Çekili'nin en büyük korkusu

1989 İzmir doğumlu olan Cansın Çekili, Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almış ve ayrıca Diyalog Anlatım İletişim’de de Oyunculuk Eğitimi tamamlamıştı.

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KoronavirüsPozitifCansın çekili
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