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Koronavirüsü salgını Hadise'nin acısını ikiye katladı

Şarkıcı Hadise, yurt dışında yaşayan halasının ölüm haberini aldıktan sonra üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Dünya genelinde görülen koronavirüsü salgını nedeniyle cenazeye katılamayacak olan Hadise'nin acısı ise ikiye katlandı.

18 Mart 2020 Çarşamba 18:06
Koronavirüsü salgını Hadise'nin acısını ikiye katladı

Şarkıcı ve 'O Ses Türkiye'nin başarılı jürü üyesi Hadise, yurt dışında yaşadığı halasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. "ikinci annem" dediği halasının cenazesine koronavirüsü salgını nedeniyle katılamayacak olan fgüzel şarkıcı bu üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Koronavirüsü Hadise'nin acısını ikiye katladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını yüzünden birçok ülkeye uçuşların iptal edilmesi üzerine halasının yanında olamayan Hadise Instagram hesabından vefat haberini paylaşarak, "Bu korkunç süreçte sevdiklerinizi kaybetmek ne kadar acı sizlere anlatamam. Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Mekanın cennet olsun. Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü Hadise'nin acısını ikiye katladı

Anahtar Kelimeler:
HadiseKoronavirüsüVefatHala
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