Koronavirüsü yenen Burak Akkul'dan sevenerini rahatlatan açıklama

Evde devam eden Tedavisinin 6. gününde yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüreğine su serpen Akkul, sosyal medyadan durumunun iyi olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı.

Burak Akkul, yaptığı paylaşımda "Evde 6. gün Merhaba. Yoğun bakımda üç hafta uyutuldum, servisteki bir hafta dahil bir aydır hastanedeydim. Şimdi Seda Akkul ile evde istirahat ve fizik tedaviyle geçiyor günler. (Fizik tedavimin sebebi, 20 gün uyuyan bedenin bazı uzuvlarındaki ağrı, güç ve denge kaybı) Yakın zamanda eski enerjime kavuşacağıma eminim. Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni. Belirtmek isterim ki bunları okumam cevaplamam mümkün değil (bu fotoğraf altına ve yine DM'ye yazacaklarınızı da tek tek okuyamam) Ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.