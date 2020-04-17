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Koronavirüsü yenen Burak Akkul hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu!

Çok Gezenti ismindeki programın sunucusu olan Burak Akkul geçtiğimiz dönem içinde koronavirüs salgınına yakalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Son olarak Koronavirüsü yenen Burak Akkul hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu! İşte Burak Akkul ve eşi Seda Akkul’un virüsle ilgili o açıklamaları…

17 Nisan 2020 Cuma 14:39
Koronavirüsü yenen Burak Akkul hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu!

Çok Gezenti isimli programın sunuculuğunu yapan Burak Akkul hatırlanabileceği gibi geçtiğimiz ay içinde koronavirüs salgınına yakalandığı için hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü sunucu hastanede 1 ay boyunca devam eden tedavi süreci sonunda virüsü yenerek taburcu oldu. Burak Akkul ve eşi Seda Akkul bu süreçte yaşadıklarını anlattılar.

Yoğun Bakıma Şahit Olan Evden Dışarı Adım Atamaz

Burak Akkul yaptığı açıklamalarında yoğun bakımda yaşadıklarından bahsetti. Yoğun bakımda çok sorun yaşadığını söyleyen Burak Akkul  şu ifadeleri kullandı;

"20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz"

Seda Akkul Açıkladı

Burak Akkul iyileşme sürecini eşi Seda Akkul ile katıldıkları CNN Türk’teki bir programda anlattılar. Burak Akkul virüsü İngiltere’nin başkenti Londra’da aldığını düşündüğünü ifade etti. Seda Akkul ise ilk başta Burak Akkul’un geri uyanamama ihtimali olduğu için uyutulmak istemediğini söyledi. Kendisinin ise 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" dediğini aktardı.

Çin’den Gelen İlaç Kullanıldı

Burak Akkul’un eşi Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" diyerek Çin’den gelen ilaçların eşinde kullanıldığını söyledi.

“Benden Destek Alamadan Yürüyemiyor”

Seda Akkul, hastaneden taburcu olan Burak Akkul’un fizik tedavi sürecinin devam ettiğini, eşinin kendisinden destek alarak yürüyebildiğini ancak 2 gün önce bunu yapamadığını, her geçen gün daha da değişen bir süreç içinde olduklarını anlattı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:40
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