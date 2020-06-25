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Kourtney Kardashian'dan ışıl ışıl yaz pozu

Kourtney Kardashian'dan yaza fit girdim pozu oldukça beğeni topladı. Ünlü yıldız takipçilerine sağlıklı ve fit yaşam tüyoları verdiği instagram sitesi üzerinden kendi bikinili fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:08
Kourtney Kardashian'dan ışıl ışıl yaz pozu
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İsimlerinin skandalları ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Kardashian ailesinin 41 yaşındaki üyesi Kourtney Kardashian kendisine ait intenet sitesi üzerinden bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa zamanda çok fazla görüntülenen fotoğraf beğeni rekoru kırdı. 

Işıl Işıl bikini beğeni topladı

Kourtney kendisine ait sitede sağlıklı ve fit yaşam hakkında paylaşımlar yapıyordu. Koronavirüs sürecinde takipçilerine nasıl formda kalacakları ve vücutlarına nasıl bakmaları gerektiğine dair tüyolar veren Kardashian bu kez de bikinili bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Bu fotoğrafı kısa sürede çok beğeni topladı. Adeta dediklerimi yaparsanız bu yaşta böyle fit bir görünüm elde edebilirsiniz demek istedi. 41 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Kourtney'in fotoğrafta çok fit bir vücuda sahip olduğu görülüyor. Fakat takipçilerinin bazıları ise bu fotoğrafın 2 yıl öncesinden çıktığı eski tatillerden birinden olduğunu iddia ediyor. Takipçilerinin bunu düşünmesinin sebebi ise ünlü yıldızın pandemi sürecinde 3 aydır Los Angeles'ta olduğunun ve geçenlerde çocuklarını da yanına alarak Wyoming'de bulunan bir çiftliğe tatile gittiğinin bilinmesi.


Son Güncelleme: 25.06.2020 16:08
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