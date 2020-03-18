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Kovid 19 Emma Stone'a düğününü erteletti

Korona-virüs vakalarının Amerika'da artması sebebiyle Oscarlı yıldız Emma Stone ile nişanlısı Dave McCary'nin, geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılacak olan düğünlerini ileri bir tarihe erteledikleri ortaya çıktı.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:57
Kovid 19 Emma Stone'a düğününü erteletti

Korona-virüs yediden yetmişe herkesin hayatını etkiliyor.Hollywood'da film çekimlerini durdurup, sinema salonlarını kapattıran koronavirüs, düğünleri de erteletiyor.
La La Land filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ı kazanan ünlü oyuncu Emma Stone'la üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary'nin aylardır hazırlandıkları düğünlerini iptal ettiği ortaya çıktı.

Stone ve nişanlısının geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünü, koronavirüs salgınında büyük kalabalıkların buluştuğu toplantıların virüsün bulaşma riskini arttırdığı gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledikleri öğrenildi.

Birçok ünlü yıldızın katılacağı düğünün yeni tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 18.03.2020 23:06
Anahtar Kelimeler:
Emma Stone
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