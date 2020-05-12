Karantina süresince bir yandan R9 adlı albümünün çalışmalarına devam ederken, bir yandan da sahibi olduğu iç giyim ve kozmetik markalarını daha iyi yerlere getirebilmek için gecesini gündüzne katan Rİhanna, Fenty ve Savage X Fenty markalarının katalog çekimleri için kamera karşısına geçti.
Kraliçe'nin kendi markası için verdiği pozlar dünya gündeminde!
Pop müziğin yaşayan efsanesi Rihanna, patronu olduğu iki markanın modeli olarak kamera karşısına geçti. Riri'nin berdiği pozlar dünyayı ayağa kaldırdı.
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