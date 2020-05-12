Kraliçe'nin kendi markası için verdiği pozlar dünya gündeminde!



Karantina süresince bir yandan R9 adlı albümünün çalışmalarına devam ederken, bir yandan da sahibi olduğu iç giyim ve kozmetik markalarını daha iyi yerlere getirebilmek için gecesini gündüzne katan Rİhanna, Fenty ve Savage X Fenty markalarının katalog çekimleri için kamera karşısına geçti.





İki markanın dünya çapındaki tanıtımlarını kendi üzerinde yapan Rihanna, içi giyim ve gözlükler için modellik yaptı. kendi markalarını tanıtan ünlü yıldız isim, verdiği kilolardan sonra göz dolduran fiziğiyle bir anda dünya çapında en çok konuşulanlar arasına girdi.