Kraliçe'nin kendi markası için verdiği pozlar dünya gündeminde!

Pop müziğin yaşayan efsanesi Rihanna, patronu olduğu iki markanın modeli olarak kamera karşısına geçti. Riri'nin berdiği pozlar dünyayı ayağa kaldırdı.

Kraliçe'nin kendi markası için verdiği pozlar dünya gündeminde!
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Karantina süresince bir yandan R9 adlı albümünün çalışmalarına devam ederken, bir yandan da sahibi olduğu iç giyim ve kozmetik markalarını daha iyi yerlere getirebilmek için gecesini gündüzne katan Rİhanna, Fenty  ve Savage X Fenty markalarının katalog çekimleri için  kamera karşısına geçti.  

Kraliçe'nin kendi markası için verdiği pozlar dünya gündeminde!

İki markanın dünya çapındaki tanıtımlarını kendi üzerinde yapan Rihanna, içi giyim ve gözlükler için modellik yaptı.  kendi markalarını tanıtan ünlü yıldız isim, verdiği kilolardan sonra göz dolduran fiziğiyle bir anda dünya çapında en çok konuşulanlar arasına girdi. 
Kraliçe'nin kendi markası için verdiği pozlar dünya gündeminde!


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