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Kuaförüm Sensin jüri üyesi Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber hakkında merak edilenler

Show TV’nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin’de bu sene Işıl Reçber jüri koltuğunda yer aldı. Işıl Reçber yarışmacılarla olan diyaloğu ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler eski futbolcu Rüştü Reçber’in eşi olan Işıl Reçber’in hayatını merak ediyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:09
Kuaförüm Sensin jüri üyesi Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber hakkında merak edilenler
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5 Ekim 1977 Gaziantep doğumlu Işıl Reçber Antep ve Anavut asıllı bir ailenin en küçük çocuklarıdır. Kendinden büyük iki erkek kardeşe sahiptir. İlk gençlik yıllarını Antalya’da geçiren Işıl Reçber’in şimdiki eşi Rüştü Reçber’le tanışması da 17 yaşındayken yaşamakta olduğu Antalya’da gerçekleşmiştir. Rüştü Reçber o dönemde kariyerinin başlarında Antalyaspor’da kalecilik yapan genç bir futbolcudur. Kısa sürede aşk yaşayıp ardından birlikteliklerinin evliliğe dönüştüren çift biri kız biri erkek olan iki çocuk dünyaya getirmiştir. Başarılı evlilikleriyle her zaman önek gösterilen bir çift haline gelen Işıl Reçber ve Rüştü Reçber halen birliktedir. Işıl Reçber modayla yakından ilgilenerek kariyerinin de bu yönde inşa etmiştir. Moda alanında çalışmalar yapmıştır ve kendi adını verdiği bir parfüm markası kurmuştur.


Gazete ve dergilerde giydiği kıyafetler ve yaptığı tasarımlara kadar pek çok alanda konu olmuştur. Başarılı kariyeri ve aile hayatı dışında katıldığı çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarda da adından söz ettirmiştir.

Son olarak Show TV’de yayınlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğunda yer alan Reçber, yıllardır oluşturduğu moda bilgisini ekranlara taşıyor. Modaya olan tutkusunu her fırsatta söyleyen Işıl Reçber yıllar önce verdiği bir söyleşide şu sözleri dile getirmişti;

"Modayı çok seviyorum. Benim için bir tutku ama bunu modayla ilgili bir şeyler yapmak için kullanmıyorum. Sadece keyif aldığım için yapıyorum. Stilimi tanıtmak, insanlara “Siz de ister misiniz” diye sormak gibi bir derdim yok, ama belki ileride bir sürprizim olur."


Son Güncelleme: 15.06.2020 17:15
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