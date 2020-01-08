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Kubilay Aka ile Miray Daner barıştı mı?

Kubilay Aka ile Miray Daner barıştı mı? Bir süre önce ayrılıkları ile gündeme gelen Kubilay Aka ve Miray Daner çifti tekrar barıştı. İkili aynı evde yaşamaya başladı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:58
Kubilay Aka ile Miray Daner barıştı mı?

Kubilay Aka ve Miray Daner Çifti Barıştı

Bir süre önce ayrılan Kubilay ve Miray Daner çifti tekrar barıştı. Sosyal medyada pek fazla göz önünde olmayan çift aynı evde tekrar yaşamaya başladılar.

Kubilay aylık bedeli 11 bin lira olan iki katlı bir villa kiraladı. Villasının alt katını dostlarının da katılacağı bir parti mekanına çevirdi. Mekandaki en belirgin özellik müzik ve ışık sistemiydi. Barışma ardından en şok edici haber kendisini keşfeden menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Bu haberin ortaya çıkması Kubilay Aka’nın instagram’dan menajerini takipten çıkmasıyla anlaşıldı. Miray Daner “Hilal Altınbilek ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum” dediği için menajeriyle yollarını ayırdığı düşünülüyor.

Son Güncelleme: 08.01.2020 17:58
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