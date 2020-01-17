Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa eden kadından açıklama! Yargıda hesaplaşırız!

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka’da ifşalananlar kervanına katıldı. 25 yaşında bir kadının Kubilay Aka ile olan mesajlaşmalarını paylaşması üzerine 2. Sayfa programına telefon bağlantısıyla katılan Aka, “Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dinlemedi.” Diyerek olayı anlattı.

Kubilay Aka ile mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşan söz konusu kadın yine sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. “Birkaç gündür süren olaylarla ilgili şu an açıklama yapmıyorum. Konuda sabah canlı yayında adım geçtiği için ve olaylar canlı yayında ifşalandığı için bu yazıyı yazıyorum. Olayın kiminle olduğu apaçık ortada. Birçok sayfa bu konuyla ilgili haber yapıyor. Bir ise on söyleniyor orası ayrı konu. Kubilay Aka'nın dediğine göre ben onu tehdit ediyormuşum. Kimse kusura bakmasın ama ağızdan çıkan sözlerle benim elimdeki belgeler çakışıyor. Bunu gerekirse yargıya taşır orada da hesaplaşırız. Konuyla ilgili şu an sessizliğimi koruyorum.” Söz konusu kadın yaptığı bu açıklamayla suçlamaları reddetti ve kimseyi tehdit etmediğini vurguladı.