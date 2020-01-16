Kubilay Aka'nın Miray Daner'e ihanet belgeleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci bir şans tanıyan çiftin barışma haberi gelmişti. Ancak 2. sayfa programında yer alan bir habere göre Kubilay Aka, Miray Daner ile birlikteyken başka biriyle mesajlaştığı ortaya çıktı.

Kubilay Aka, İzmir'de yaşayan 25 yaşında üniversite öğrencisi ile mesajlaştı. Genç kıza cinsel içerikli mesajlar atan Aka, Miray Daner ile ilgili ise "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" dedi ve Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.

Ortaya atılan bir diğer iddia ise Kubilay Aka'nın genç kızdan sürekli video göndermesini istemiş ve duygusal vaatlerde bulunmuş. Ancak Kubilay Aka, genç kıza verdiği vaatleri yerine getirmemiş ve gizli buluşmaların ardından genç kızla olan ilişkisini birden kesmiş. Genç kız bu duruma sinirlendiği için intikam olarak mesajları 2. Sayfa ekibine göndererek oyuncu Kubilay Aka'yı ifşa etmiş.

Hakkında ortaya atılan bu iddialara sessiz kalmayan genç oyuncu Kubilay Aka, bu sabah 2. Sayfa programına bağlanarak ilk kez konuştu ve "Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim. Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dilemedi. Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir. Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok." dedi.