Kuruluş Osman dizisi palto müdürü Rüştü Can kalp krizi geçirerek öldü!

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin ekip çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından yaptığı bir açıklamada, Kuruluş Osman dizisinin Plato Müdürü olan Rüştü Can’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Ölüm haberinin yayılmasının ardından oyuncular dahil dizi ekibi büyük bir şok geçirdi.

Kuruluş Osman dizisinin Plato Müdürü olan Rüştü Can, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rüştü Can’ın ölüm haberi dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklandı.

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Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 20:37