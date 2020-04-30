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Kuşum Aydın İsviçreli eski sevgilisini ve çocuğunu aramak için Müge Anlı’ya çıkacak?

Kuşum Aydın, İsviçreli eski sevgilisini ve çocuğunu aramak için Müge Anlı’ya başvurdu. Kuşum Aydın yıllar sonra İsviçreli sevgilisinden olan çocuğunu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacak.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:19
Kuşum Aydın İsviçreli eski sevgilisini ve çocuğunu aramak için Müge Anlı’ya çıkacak?

Kuşum Aydın gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, bir açıklamasıyla gündem oldu. Kuşum Aydın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını bildirdi. Kuşum Aydın’ın Müge Anlı’nın programına neden çıkacağı ise merak konusu oldu.

Kuşum Aydın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına üniversiteye gittiği dönemde İsviçreli bir sevgilisinden olan çocuğunu bulmak için çıkacağını açıkladı. İsviçreli sevgilisinin üniversite yıllarında kendisinden hamile kaldığını belirten Aydın, çocuğunun şu anda 33 yaşında olabileceğini söyledi. Bir dönemin en popüler kişilerinden Kuşum Aydın yıllar sonra eski sevgilisini ve çocuğunu bulmak için Müge Anlı’ya başvuracak.

Kuşum Aydın Kimdir?

Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın 1 Temmuz 1966 yılında dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü’nü kazanan Aydın, bölümünü değiştirdi ve Tekstil Sanatları Bölümündü tamamladı.

Bir dönem gündüz kuşağı programlarında da sunuculuk yapan Kuşum Aydın, asıl ününü çıkardığı şarklılarla kazandı.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 17:19
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