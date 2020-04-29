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Kylie Jenner'ın bikinili pozu amatör photoshop kurbanı oldu!

Sosyal medyada gündemden düşmeyen, cesur pozlarıyla sürekli adından sözettiren Amerikalı model Kylie Jenner, bu sefer faka bastı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:09
Kylie Jenner'ın bikinili pozu amatör photoshop kurbanı oldu!

Kylie Jenner'ın bikinili pozu amatör photoshop kurbanı oldu!

Sosyal medya üzerinden paylaştığı  iddialı fotoğrafındaki küçük detay yüzünden rezil olan ünlü model, takipçilerinden tepki gelmeye başladığı anda paylaşımını sildi. fakat ne yazık ki internett ortamında hiç bir şeyin kaybolmayacağını düşünemedi.  

Kylie Jenner'ın bikinili pozu amatör photoshop kurbanı oldu!

Kim Kardashian'ın  kardeşi Kylie Jenner, havuz başında verdiği bikinili pozlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamak isterken, alay konusu oldu. Fotoğrafa yapılan photoshop o kadar amatörceydi ki, havuzun mermeri yamuldu.  İşte Kylie Jenner'ın o paylaşımı:

Kylie Jenner'ın bikinili pozu amatör photoshop kurbanı oldu!


 

Anahtar Kelimeler:
PhotoshopBikiniKylie JennerFotoşop
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