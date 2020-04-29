Kylie Jenner'ın bikinili pozu amatör photoshop kurbanı oldu!

Sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialı fotoğrafındaki küçük detay yüzünden rezil olan ünlü model, takipçilerinden tepki gelmeye başladığı anda paylaşımını sildi. fakat ne yazık ki internett ortamında hiç bir şeyin kaybolmayacağını düşünemedi.

Kim Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner, havuz başında verdiği bikinili pozlarıyla takipçilerinin beğenisini toplamak isterken, alay konusu oldu. Fotoğrafa yapılan photoshop o kadar amatörceydi ki, havuzun mermeri yamuldu. İşte Kylie Jenner'ın o paylaşımı:



