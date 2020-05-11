Kylie Jenner'ın çok pahalı hediyeleri sosyal medyada tepki uyandırdı

Kardashian kardeşler magazin gündeminden düşmüyor. Ermeni asıllı Amerikalı kız kardeşler, anneler gününde bile bir sansayona imza attılar.

Kylie Jenner'ın çok pahalı hediyeleri sosyal medyada tepki uyandırdı
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Kylie Jenner'ın çok pahalı hediyeleri sosyal medyada tepki uyandırdı

Kardashian kardeşlerin en küçüğü ve dünya çapında en genç milyarder olan Kylie Jenner, ablaları Kim Kardashian ve Khloe Kardashian'a anneler günü hediyesi olarak 5 bin 500 dolarlık makyaj çantası alınca sosyal medya ayağa kalktı. 

Kylie Jenner'ın çok pahalı hediyeleri sosyal medyada tepki uyandırdı

Kim Kardashian çantayı, “Kylie ciddi misin? Anneler Günü için mi? Ne kadar güzel” notuyla sosyal medyada paylaşınca, hediyenin fiyatı  bir anda gündem oldu.  Sosyal medyada yapılan bu paylaşıma  “Tanrım, dünyada insanlar ölüyor, bu kız parasını bu saçmalıklara harcıyor” ve “Bu saçmalıkları görmek istemiyorum” gibi yorumlar yağdı. Kylie koronavirüs salgınının başlangıcında sağlık harcamaları için iki hastaneye 1 milyon dolar bağış yapmıştı. 

Kylie Jenner'ın çok pahalı hediyeleri sosyal medyada tepki uyandırdı


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