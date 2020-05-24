Kylie Jenner'ın yatakta verdiği poza eklediği not yürek hoplattı!

Kardashian ailesinin sansasyonlarıyla adından sürekli bahsettiren üyesi Kylie Jenner, yine olay ir paylaşıma imza attı.

Kylie Jenner'ın yatakta verdiği poza eklediği not yürek hoplattı!
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Forbes dergisine göre bu yıl da 'kendi servetini yaratan' en genç milyarder  olan Kylie  Jenner'in Türk Lirası ile 8 milyarı geçen serveti, 22 yaşındaki Jenner'i dünya çapında tanınan  biri olmasına sebebiyet verdi.  Genç milyarder, İnstagramdan paylaştığı seksi pozlarıyla adından sürekli bahsettiriyor.  Yaptığı iş gereği sürekli ndemde olması gereken genç girişimci, yine olay yaratacak bir paylaşıma imza attı. 

Kylie Jenner'ın yatakta verdiği poza eklediği not yürek hoplattı!


Karantina sürecini Los Angeles'taki evinde geçiren Kylie Jenner, son paylaşımında yatağından paylaştığı seksi pozuna 'Fanteziye aşığım' notunu ekledi. İnstagram'da 177 milyon takipçisi olan Jenner'in bu paylaşımı kısa sürede 7 milyondan fazla beğeni aldı.  

Kylie Jenner'ın yatakta verdiği poza eklediği not yürek hoplattı!
 


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