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Kylie Jenner'in iç çamaşırlı pozları 2019'a veda pozlarına beğeni yağdı

Kylie Jenner, 2020 yılına girmeden önce son bir seksi paylaşım daha yaptı. Kylie Jenner'in iç çamaşırlı pozları 2019'a veda pozlarına beğeni yağdı.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:28
Kylie Jenner'in iç çamaşırlı pozları 2019'a veda pozlarına beğeni yağdı

30 yaş altı dünyanın en zengin kadını olan Kylie Jenner, sosyal medyayı da en aktif kullanan isimler arasında bulunuyor. Jenner, son olarak Instagram hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekliyor. İç çamaşırlı pozlarla 2019 yılına veda eden ünlü modelin paylaşımına yalnızca saniyeler içerisinde binlerce beğeni geldi.

kylie jenner seksi

2020’ye girmeden önceki son seksi pozunu paylaştı

ABD’li ünlü model, iç çamaşırlı pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Jenner, 2020’ye girmeden önceki son seksi pozunu paylaşmış oldu. Son seksi poz paylaşmadan 2020’ye girmenin doğru gelmediğini belirten Jenner’in pozlarına yalnızca saniyeler içinde yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Kylie jenner iç çamaşırı

Kızına aldığı hediyeye eleştiriler gelmişti

Genç yıldız kısa bir süre önce Travis Scott ile ilişkisi sonucunda dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi’ye aldığı belirtilen Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:28
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