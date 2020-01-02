Kylie Jenner'in iç çamaşırlı pozları 2019'a veda pozlarına beğeni yağdı

30 yaş altı dünyanın en zengin kadını olan Kylie Jenner, sosyal medyayı da en aktif kullanan isimler arasında bulunuyor. Jenner, son olarak Instagram hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekliyor. İç çamaşırlı pozlarla 2019 yılına veda eden ünlü modelin paylaşımına yalnızca saniyeler içerisinde binlerce beğeni geldi.
2020’ye girmeden önceki son seksi pozunu paylaştı
Kızına aldığı hediyeye eleştiriler gelmişti
Genç yıldız kısa bir süre önce Travis Scott ile ilişkisi sonucunda dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi’ye aldığı belirtilen Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.
Son Güncelleme: 02.01.2020 02:28