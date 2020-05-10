Tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin güzel oyuncusu Úrsula Corberó’nun estetik güzeli olduğu ortaya çıktı.
İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali
Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 13:09
Netflix'in sevilen dizisi La Casa De Papel'in Tokyo'su estetiksiz haliyle sevenlerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun yıllar içerisinde birçok estetik ameliyat geçirdiği gözlerden kaçmadı.
Tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin güzel oyuncusu Úrsula Corberó’nun estetik güzeli olduğu ortaya çıktı.
İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali
Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 13:09