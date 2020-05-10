La Casa De Papel'in Tokyo'su estetiksiz haliyle sevenlerini şaşırttı

Tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin güzel oyuncusu Úrsula Corberó’nun estetik güzeli olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu daha önce birkaç küçük operasyon geçirdiğini açıklamıştı ancak kaşları, çenesi ve göz çevresindeki değişimi oldukça dikkat çekiyor. La Casa De Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó, burun ve elmacık kemiklerinden de estetik ameliyat geçirdiği görülüyor.

İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 13:09