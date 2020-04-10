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Lady Gaga'nın olay yaratan açıklaması; 'hepimiz aynı gemide değiliz'

Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde sık kullanılan 'aynı gemideyiz' ifadesini yanlış bulduğunu belirten bir açıklama yaptı.

10 Nisan 2020 Cuma 21:37
Lady Gaga'nın olay yaratan açıklaması; 'hepimiz aynı gemide değiliz'


Lady Gaga; "Evet, birliktelik duygusu çok hoş. Yalnız, şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. Aynı gemide olmak o yüzden yanıltıcı bir ifade." diyerek bu tabiri kullananları eleştirdi.

Lady Gaga'nın olay yaratan açıklaması; 'hepimiz aynı gemide değiliz'  

Dünyaca ünlü Lady Gaga ayrıca 18 Nisan'da planladığı online bağış konseri için; "18 Nisan'daki bağış konseriyle asıl yapmaya çalıştığım, aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü buna gücüm var" ifadelerini kulandı.  
Lady Gaga'nın olay yaratan açıklaması; 'hepimiz aynı gemide değiliz'

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