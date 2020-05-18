Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgelerin bir kısmı sızdırıldı

Avukatlık şirketine düzelenen siber saldırı sonrası bilgileri çalınan ünlü isimler arasında bulunan Lady Gaga'dan fidye istendi. Fİdye ödenmeyince ünlü şarkıcının özel bilgilerinden bır kısmı internete sızdırıldı

Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgelerin bir kısmı sızdırıldı
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Geçen  hafta ortası Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks’a düzenlenen  siber saldırı sonrası çalınan sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, e-mail adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmalar karşılığında korsanlar Lady Gaga'dan fidye istediler. 

Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgelerin bir kısmı sızdırıldı

Hackerlar, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın avukatlık hizmetlerini yapan şirketin bilgisayarından şirketin siber arşivinden ünlü isimlerin özel bilgilerini çalmışlarsı.  Bu isimler arasında bulunan Lady Gaga'dan 756 GB’lık verileri karşılığı tam olarak 42 milyon dolar fidye istediler. Gaga'nın avukatları bu fidyeyi kabul etmeyince 2,4 GB'lik ortak çalışanlarla yapılan sözleşmeler, harcama belgeleri ve geri ödeme formları, gizlilik anlaşmaları ve promosyon anlaşmaları misilleme amacıyla internete sızdırıldı. 
Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgelerin bir kısmı sızdırıldı


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