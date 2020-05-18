Lady Gaga’ya fidye şoku! Özel belgelerin bir kısmı sızdırıldı



Geçen hafta ortası Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks’a düzenlenen siber saldırı sonrası çalınan sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, e-mail adresleri, telefon numaraları ve özel yazışmalar karşılığında korsanlar Lady Gaga'dan fidye istediler.

Hackerlar, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj’ın avukatlık hizmetlerini yapan şirketin bilgisayarından şirketin siber arşivinden ünlü isimlerin özel bilgilerini çalmışlarsı. Bu isimler arasında bulunan Lady Gaga'dan 756 GB’lık verileri karşılığı tam olarak 42 milyon dolar fidye istediler. Gaga'nın avukatları bu fidyeyi kabul etmeyince 2,4 GB'lik ortak çalışanlarla yapılan sözleşmeler, harcama belgeleri ve geri ödeme formları, gizlilik anlaşmaları ve promosyon anlaşmaları misilleme amacıyla internete sızdırıldı.

