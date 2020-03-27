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Lahmacun tartışması büyüdü! Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Kim Kardashian, dün akşam Instagram hesabı üzerinden bir video paylaştı ve lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı. Türkler bu duruma tepki gösterirken eleştirenler arasında Demet Akalın ve Ebru Polat'ta vardı.

27 Mart 2020 Cuma 15:28
Lahmacun tartışması büyüdü! Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Koronavirüsü salgını nedeniyle çocukları ve eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, dün akşam şipariş üzerine getirttiği lahmacunları Instagram storysinde paylaştı. Lahmacunu 'Ermeni pizzası' olarak tanıtan Kardashian'ın paylaşımı ise Türkleri kızdırdı. Ünlü ismlerde bu duruma tepki gösterirken o ünlüler arasında Demet Akalın ve Ebru Polat'ta vardı.

Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Fiziği ve giydiği cesur kıyafetlerin yanı sıra servetiylede çok konuşulan Kim Kardashian bu sefer çok farklı bir konu ile gündem oldu. Son yaptığı paylaşımla Türk takipçilerinden eleştiri alan Kim Kardashian sosyal medyada neredeyse olay yarattı. Instagram'da 163 milyon takipçisi bulunan Kim Kardashian, dün akşam evine sipariş ettiği yemeği paylaştı. Gelen yemeği gösteren Kardashian, Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıtınca olanlar oldu.

Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Dünyaca ünlü yıldıza ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Demet Akalın, Kardashian'ın son paylaşımının altına bir sürü Türk Bayrağı emojisi koyarak "Lahmacun in the Turkey baby" diye yazarken, şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil" diyerek tepkisini gösterdi.

Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Kardashian'ın olay yaratan 'lahmacun' paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat tepki gösterdi

Son Güncelleme: 27.03.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınEbru PolatKim KardashianLahmacunErmeni Pizzası
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