Lana Del Rey: ''Şarkı sözlerim yüzünden çarmıha gerildim''

5 Eylül'de piyasaya sürmeyi planladığı White Hot Forever albümünün, müzik sanayisinde karşılaştığı çifte standartları ele alacağını belirten ABD'li şarkıcı, şarkılarında duygusal istismar içeren ilişkilerininden söz ettiği için tepki gördüğünden yakındı.



Kendisini, istismarı yüceltmekle suçlayan meslektaşlarından bıktığını dile getiren ünlü şarkıcı Lana Del Rey, yaşadıklarını ve dutgularını şu cümlelerle ifade etti:

"Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj ve Beyoncé'ın seksi olmak, çıplaklık, seks, aldatmak konusunda bir sürü şarkısı varken, ben de izninizle bedene düşkünlük, ilişki mükemmel olmasa da aşık olmanın güzelliği ya da para için dans etmek yahut canım ne isterse onun hakkında Çarmıha gerilmeden ya da istismarı yücelttiğim söylenmeden şarkı söylemeye geri dönebilir miyim?''

''Kadınların her konuya dalmasına nihayet izin verilmişken, benim ilişkilerdeki bazen pasif ya da ezilen rollerimi ayrıntılandıran küçük lirik araştırmalarım sıklıkla insanların benim 'kadınları yüzlerce yıl geriye götürdüğümü' söylemelerine sebep oluyor.''

''Ben feminist değilim, ama feminizmde benim gibi görünüşü olan, benim gibi davranan kadınlar için bir yer olmalı. 'Hayır' dediğinde erkek tarafından evet diye duyulan kadınlar, hikayeleri ve sesleri daha güçlü kadınlar, veya kadınlardan nefret eden erkekler tarafından hayatları ellerinden alınmış kadınlar için..."

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:25