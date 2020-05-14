Hem yardım dağıtan, hem de hayranlarıyla buluşma imkanı bulan ünlü şarkıcı Lara, Ramazan ayı sonrasında da kampanyanın devam edecğini ve kendisinin de gönüllü olarak dağıtım işini sürdüreceğini belirterek, "Onların bize değil, bizim onların dualarına ve alkışlarına ihtiyacımız var. Böyle zamanlarda birlik ve beraber olduğumuzda, milletçe daha güçlü oluyoruz" ifadelerin kullandı.
Lara'dan örnek davranış; köy köy dolaşıp yardım dağıttı!
Hem Ramazan, hem de pandemi nedeniyle yardım kampanyalarının son sürat devam ettiği bu dönemde, şarkıcı Lara da elini taşın altın koydu.
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