Lara'dan örnek davranış; köy köy dolaşıp yardım dağıttı!

Hem Ramazan, hem de pandemi nedeniyle yardım kampanyalarının son sürat devam ettiği bu dönemde, şarkıcı Lara da elini taşın altın koydu.

Lara'dan örnek davranış; köy köy dolaşıp yardım dağıttı!
    Abone Ol:

Ailesi Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeğeni Kayacan Karabeyoğlu öncülüğünde yürütülen bir yardım kampanyasında gönüllü oldu.  İhtiyaç sahiplerine ulaşmanın huzurunu yaşayan Lara, köy köy dolaşarak yardım ları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.  

Lara'dan örnek davranış; köy köy dolaşıp yardım dağıttı!
Hem yardım dağıtan, hem de hayranlarıyla buluşma imkanı bulan  ünlü şarkıcı Lara, Ramazan ayı sonrasında da kampanyanın devam edecğini ve kendisinin de gönüllü olarak dağıtım işini sürdüreceğini belirterek, "Onların bize değil, bizim onların dualarına ve alkışlarına ihtiyacımız var. Böyle zamanlarda birlik ve beraber olduğumuzda, milletçe daha güçlü oluyoruz" ifadelerin kullandı.  
Lara'dan örnek davranış; köy köy dolaşıp yardım dağıttı!


YORUM EKLE
Gönder