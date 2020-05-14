Lara'dan örnek davranış; köy köy dolaşıp yardım dağıttı!

Ailesi Antalya'da yaşayan 41 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeğeni Kayacan Karabeyoğlu öncülüğünde yürütülen birkampanyasında gönüllü oldu. İhtiyaç sahiplerine ulaşmanın huzurunu yaşayan, köy köy dolaşarak yardım ları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.



Hem yardım dağıtan, hem de hayranlarıyla buluşma imkanı bulan ünlü şarkıcı Lara, Ramazan ayı sonrasında da kampanyanın devam edecğini ve kendisinin de gönüllü olarak dağıtım işini sürdüreceğini belirterek, "Onların bize değil, bizim onların dualarına ve alkışlarına ihtiyacımız var. Böyle zamanlarda birlik ve beraber olduğumuzda, milletçe daha güçlü oluyoruz" ifadelerin kullandı.

