Lerzan Mutlu takipçisinin mesajını paylaştı! Erik gibisin...

Sorulan ilginç soruları ve mesajları paylaşan Mutlu, rahatsız edici yorumları da ifşa etmekten kaçınmadı. 43 yaşındaki şarkıcı Lerzan Mutlu'nun paylaşımları arasında bir takipçisinden gelen soru özekkikle dikkat çekti.

Mutlu, bir takipçisinden gelen, “kütür kütür maşallah! Hangi mevsimde daha tatlısın?” sorusunu dasayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcı bu rahatsız edici soruya: “Tövbe yarabbim! Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak” diye yanıt verdi.





Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:14