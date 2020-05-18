Lerzan Mutlu takipçisinin mesajını paylaştı! Erik gibisin...

Karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla kimi zaman takipçilerine nostalji yaşatan, kimi zaman da güldürmeyi başaran Lerzan Mutlu, yaptığı soru cevap etkinliğinde takipçilerinden gelen ilginç soruları İnstagram'dan paylaştı.

Lerzan Mutlu takipçisinin mesajını paylaştı! Erik gibisin...
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Sorulan ilginç soruları ve mesajları paylaşan Mutlu, rahatsız edici yorumları da ifşa etmekten kaçınmadı. 43 yaşındaki şarkıcı Lerzan Mutlu'nun paylaşımları arasında bir takipçisinden gelen soru özekkikle dikkat çekti.  

Lerzan Mutlu takipçisinin mesajını paylaştı! Erik gibisin...
Mutlu,  bir takipçisinden gelen, “Erik gibisin kütür kütür maşallah! Hangi mevsimde daha tatlısın?” sorusunu da Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcı bu rahatsız edici soruya: “Tövbe yarabbim! Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak” diye yanıt verdi. 

Lerzan Mutlu takipçisinin mesajını paylaştı! Erik gibisin...
 

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:14

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