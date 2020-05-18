Lerzan Mutlu terbiyesiz yorumlar yapan takipçilerine tepki gösterdi

Sosyal medyayı fazlasıyla kullanan Lerzan Mutlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir canlı yayın açtı. Lerzan Mutlu canlı yayında kendisine terbiyesiz yorumlar tapan takipçilerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Instagram canlı yayınında yapılan yorumları hesabında gösteren Mutlu, rahatsız edici yorumlara tepki gösterdi. Lerzan Mutlu bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsime daha tatlısın?" yorumuna, “Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak" diyerek sert çıktı.

Bir Takipçisi Ayaklarının Fotoğrafı İçin Para Teklif Etti

Lerzan Mutlu, her canlı yayınında ayaklarının dikkat çektiği için tepki gösterdi ve güzel şarkıcı ayaklarının fotoğrafını göndermesi için para teklif eden bir takipçisine "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum. Tövbe. Direk block (engelleme)" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 16:49