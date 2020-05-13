Lerzan Mutlu'dan olay paylaşım:

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde herkes evlerinde vakit geçiriyor. Birçok ünlü karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Evde sıkılan ünlü isimler çareyi sosyal medyada buluyor. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren isimlerden biri de Lerzan Mutlu oldu.

Lerzan Mutlu özellikle instagram uygulaması üzerinden eski fotoğraflarını paylaşıyor. Lerzan Mutlu son olarak öğrencilik yıllarında çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Lerzan Mutlu’nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Mutlu, fotoğrafı şu notla paylaştı:

"Şirazesi kayık olmayan günlerden... İstanbul Teknik Üniversitesi önü. Bizim okulda devam mecburiyeti vardı ama ben hiç uymazdım. Kurallara saygı duyarım ama uymam."

Lerzan Mutlu’nun bu yorumu takipçilerinden korona virüs kurallarına uyup uymadığı yönünde sorulara neden oldu. Lerzan Mutlu bu sorulara ise şu şekilde yanıt verdi:

"'Corona virüs salgınına sıkıyorsa uyma' dediğinizi duyuyorum buna gönüllü uydum. Okulun binasını ve anıları işaret ederken."

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 18:33