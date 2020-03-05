Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı

Vatanım Sensin, Ezel, Emret Komutanım gibi projelerde de yer alan ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan ve burada yoğun bakıma alınan sanıtçının durumu ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Ünlü oyuncunun rahatsızlığı sosyal medya da kısa bir süre içerisinde yayılırken sanatçının yakın arkadaşları ve hayranları Levent Can'ın öldüğünü ileri sürerek taziye mesajları yayınladılar. Bu mesajların ardından ünlü oyuncunun sağlık durumunun ciddi olduğu yönünde hastaneden bir açıklama yapıldı. Fakat son durumu ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Son olarak 'İçerde' adlı dizide gördüğümüz 48 yaşındaki oyuncu Levent Can'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen açıklama sonrası sanatçının hayranları hastaneden gelecek iyi haberleri bekliyorlar.

LEVENT CAN KİMDİR?

23 Ağustos 1971 tarihinde dünyaya gelen Levent Can, oyuncu olmaya okul yıllarında karar vermişti. Kendisini oyunculuk anlamında geliştiren ve sonunda çok başarılı projelerde yer alan Levent Can, o dönemlerde en iyi kurumlardan biri olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda kendini gösterdi. Profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başlayan başarılı oyuncu ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 1991 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Aile Bağları dizisi ile gerçekleştirdi.

Bu dizideki rolü ile oyunculuk kariyerinde dev bir adım atan Levent Can, bir anda yıldızı parladı ve ünlü oyuncu, bu deneyiminin ardından birçok dizilere imza attı. Levent Can, son olarak Vatanım Sensin'de Filipos karakterine hayat verdi.

Levent Can aayrıca başrolü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandırmıştı.

