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Levent Can sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun son sağlık durumu ne?

Sosyal medyada "öldü" haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Levent Can'ın son sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren ünü oyuncunun sağlık durumu hakkında hastahane açıklama yaptı.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:30
Levent Can sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren ünlü oyuncunun son sağlık durumu ne?

Son Dakika! Ünlü isim Levent Can yoğun bakıma kaldırıldı. Levent Can hayatta mı,sağlığı ne durumda? Son dakika hastaneden gelen bilgilere göre Levent Can’ın sağlık durumunun iyi olmadığı söyleniyor. Ancak sosyal medyada hızla yayılan öldü haberleri gerçeği yansıtmıyor. Levent Can’ın sağlık durumu hala merak konusu.

Son Dakika Levent Can Kalp Krizi Geçirdi!

Son dakika çeşitli dizi ve filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Levent Can kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul’da bulunan Liv Hospital hastanesine kaldırılan Levent Can’ın, şu an yoğun bakımda hayatta kalma savaşı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre ünlü oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Levent Can Hayatını Mı Kaybetti?

Sosyal medyada yayılan öldü haberleri yine bir kalp krizi vakasının yanlış anlaşılması. Levent Can içinsosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşılıyor. Fakat hastaneden gelen bilgilere göre ünlü oyuncu hayatta yalnız durumu çok ağır.

Ünlü oyuncunun hayranları için, hastaneden şimdilik paylaşılan “öldü” mesajlarına inanmayın uyarısı geldi.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:30
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