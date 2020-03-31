Levent Dörter’in test sonucu belli oldu; tedavi ne kadar sürecek?

Levent Dörter, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs" diyerek herkesi uyarmış ve hasta olduğunu belirtmişti.

Test sonuçlarını bekleyen Dörter, bugün yaptığı paylaşımda kötü haberi aldığını "Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı. Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua... Hepinizi çok seviyorum..." notuyla duyurdu.