Levent Ünsal, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Sinema dünyasını yasa boğan haber Levent Ünsal'dan geldi. Ünlü oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı olan Levent Ünsal'ın ölüm haberinin ardından dostları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladılar.

Ferhan Şensoy tiyatrosunda 20 yıl boyunca görev alan 55 yaşında ki Levent Ünsal, son olarak Rus Gelin, Köşe Dönücü ve Pardon isimli sinema filmlerinde oynamıştı.

LEVENT ÜNSAL KİMDİR?

Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda 1983-2002 Yılları arasında görev alan Levent Ünsal, 1992 de Türkiye'nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent FM'de program yapmaya başladı. 1995 yılında Hür FM, 1997-2004 Best FM, 2004 yılından itibaren N TV N101 radyolarında değişik programlara imza atan Ünsal, Sessiz Gemi, Posta Arabası, Baykuşun Gördükleri, Yol Hikayeleri, L Cetveli,Monkey Show, Kelimatik gibi projeler hazırladı.

1995 Satel TV'de L CETVELİ isimli programı 450 kez hazırlayıp sundu. leven1996 ATV'de Çürük Elma, 1998 TGRT de TEK Mİ ÇİFT Mİ yarışmalarını sundu. Birçok TV dizisi ve reklamlarında yer alan Ünsal son olarak Rus Gelin, Köşe Dönücü ve Pardon isimli sinema filmlerinde oynamıştı.