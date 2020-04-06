Linet'in iddalı yaklaşımı; 'Hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz!'

Son olarak geçirdiği kalça operasyonu ile magazin gündemini meşgul eden 45 yaşındaki şarkıcı, bu sefer çok iddalı konuştu. Aradığı ideal erkeği tarif ederken kendini övmekten de geri durmayan Linet, ''Beni tanıyan, benimle ilişki yaşayan hiçbir erkek Linet'ten sıkılamaz. Öyle bir dünya yok. Bu zamana kadar hep giden ben oldum. Ben akıllı, her ortama ayak uydurabilen, espiri yeteneği olan erkeklere aşık oluyorum. Kendi alanında çok bilgili olması da gerekiyor.'' diyerek çıtayı yükseltti.

linet kendine denk bir erkek bulmakta zorlandığını ima ederken, ''Biraz kendim gibi birilerini arıyorum kısacası ve hep eksik kalıyor. Ben birçok konuda donanımlıyım. Hayatı ve gezmeyi çok seviyorum. Çok spontone bir kadınım. Hayatıma girecek kişinin de benim kadar donanımlı olması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.



Son olarak lafı bacaklarına getiren ünlü şarkıcı; ''Bacaklarım çok güzel. Bu yüzden kısa etek ve yırtmaçları çok seviyorum. Sırf bacaklarım daha da güzel görünsün diye sahneye yüksek topuklu ayakkabılarla çıkıyorum. Bu anlamda Yıldız Tilbe'yi kıskanıyorum. Sahneye terlik ya da spor ayakkabıyla çıkıyor. Benim sesimden çok ayaklarım yoruluyor. Kardeşim, şarkı söylüyoruz diye çile çekmeye gelmedik dünyaya ama biz zoru başarıyoruz.'' diyerek formundan memnun olduğunu dile getirdi.