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Linet Menashe sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Linet, sesi kadar giydiği derin dekolteli elbisesiyle de sevenlerinin beğenisini topladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 23:44
Linet Menashe sosyal medyayı salladı

44 yaşındaki Linet, güçlü sesi ve yorumu ile sevenlerinin takdirini ve beğenisini toplamayı başarıyor. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşımı yapan güzel şarkıcı takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

linet

Linet, geçtiğimiz gün Tema Vakfı'nın gecesinde sahneye çıktı ve güçlü sesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Derin göğüs dekolteli ve kasıklarına kadar yırtmacı olan uzun elbisesiyle sosyal meydada dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, derin dekolteli elbisesiyle çekildiği cesur kareleri sosyal medya hesabında paylaşınca takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

linet

Son Güncelleme: 16.01.2020 23:49
Anahtar Kelimeler:
KonserLinetDekolteTema Vakfı
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