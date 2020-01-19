Linet'ten derin bacak dekolteli sahne kostümü ile dikkatleri üzerine çekti!

Fantezi ve arabesk dünyasının en başarılı seslerinden biri olan Linet sosyal medyada gündem oldu. Linet kasığına kadar uzanan derin bacak dekolteli elbisesiyle poz verdi.

Linet bacak şov yaptı

Söylediği şarkılar ve sesiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde bir konser vererek sevenleriyle buluştu. Linet, konser kasığına kadar olan derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. Linet’in derin dekolteli fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Linet sahne fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı.

Tema Vakfı için sahneye çıkan 44 yaşındaki başarılı şarkıcı kendisini dinlemeye gelenleri kendine hayran bıraktı. Güzel şarkıcı sahne kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti. Linet, uzun lacivert elbisesi ve derin yırtmacıyla görenleri büyüledi.

Linet konserde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel şarkıcının fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Fotoğraflara yorum yapanlara arasında ünlü isimlerde yer aldı.

Ünlü şarkıcı Linet Menaşi Türk ve İsrail vatandaşıdır. 5 Mart 1975 yılında dünyaya gelen Linet İsrail doğumludur. Linet’in annesi Türk Sanat Müziğinin önemli isimlerinden biri olan Leyla Özgecan’dır. Linet henüz 10 yaşında ilk albümünü yapmış ve 1993 yılında Ani Ana isimli parçayla Eurovision şarkı yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Ünlü şarkıcı Türkiye’de ilk parçalarını ise 1995 yılında yayınlamıştır.