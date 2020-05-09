Little Richard Rock’n Roll müzik türünde dünyaya nam salmış bir isimdi ve özellikle 1970’li yıllara damga vurmuştu. Ünlü sanatçı Rolling Stone dergisi tarafından hazırlanan dergide bütün zamanların en önemli müzisyenleri arasında sekizinci sırada kendisine yer bulmuştu.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:01
Little Richard vefat etti
Rock'n Roll efsanesi Little Richard'ın vefat ettiği açıklandı. Asıl adı Richard Wayne Penniman olan Little Richard'ın kanserden dolayı vefat ettiği öğrenildi.
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