Little Richard vefat etti

Rock’n Roll’un efsane isimlerinden Little Richard hayatını kaybetti. Asıl adı Richard Wayne Penniman vefat haberini oğlu Dan Penniman açıkladı. Little Richard’ın oğlu babasının kanserden dolayı vefat ettiği açıkladı.

Little Richard Rock’n Roll müzik türünde dünyaya nam salmış bir isimdi ve özellikle 1970’li yıllara damga vurmuştu. Ünlü sanatçı Rolling Stone dergisi tarafından hazırlanan dergide bütün zamanların en önemli müzisyenleri arasında sekizinci sırada kendisine yer bulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:01