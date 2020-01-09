Lyme teşhisi konulan Justin Bieber hayranlarını üzdü! Lyme hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?

Kanadalı dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, insanlara kene yoluyla bulaşan "Lyme hastalığı" ile mücadele ettiğini açıkladı. 5 yıl aradan sonra Yummy adlı yeni şarkısını çıkaran Justin Bieber, yaptığı açıklamayla bu açıklamayla hayranlarını üzerken bir kaç yıldır bu hastalığın tedavisini gördüğünü ve hastalıkla olan mücadelesini Youtube kanalında yayınlayacağı videolarla anlatacağını söyledi.

Kene ısırması sonucu insana bulaşan ve grip, nörolojik sorunlar, eklem ağrıları gibi semptomların görülmesine neden olan bu hastalığı ile ilgili konuşan 25 yaşındaki genç şarkıcı, “Birçok insan benim hakkımda ‘Çok kötü görünüyor’ ve ‘Uyuşturucu kullanıyor’ gibi yorumlar yaptılar ve benim hasta olduğumu fark etmediler. Çok ciddi bir hastalık ve benim cildimi, beyin fonksiyonumu, enerjimi ve genel olarak sağlığımı olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Lyme hastalığı ile ilgili tedavi sürecini ve yaşadıklarını, YouTube'da kanalında yayınlayacağı belgesel tarzındaki bir video ile izleyicilerine anlatacağını belirten Bieber, "Savaştığım ve üstesinden geldiğim her şeyi öğrenebilirsiniz." dedi.

Lyme hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) raporlarına göre, ABD'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi Lyme hastalığına yakalanıyor ve bu hastalık genellikle "ixodes" cinsi kenelerden bulaşıyor. Hastalık ayrıca sivrisinek ve bit gibi kan emen canlılardan, kan ve organ nakli ve cinselyolla da bulaşabiliyır. Tedavi edilmemesi halinde durumunda ise hastalık önce deriyi, eklemleri daha sonra da kalbi ve sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor.