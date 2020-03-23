Madonna'dan çıplak küvet pozu ile eşitlik mesajı

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan ünlüler, çektikleri videolar ile hayranları ile iletişim kurmaya devam ediyorlar. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Madonna, banyo yaparken paylaştığı videoda söylediği sözler nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Çiçek dolu küvette çıplak bir şekilde koronavirüs ile ilgili video çeken Madonna, salgının tüm insanları eşitlediğini savundu. Madonna yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

‘’Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç şey hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması.’’dedi.

Madonna’nın bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü şarkıcının söylediklerini destekleyenlerin yanında birçok hayranı da eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte olay yaratan o paylaşım:

‘’Biz eşit değiliz’’

Madonna’nın paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü şarkıcının takipçilerinden biri, ‘’Seni çok seviyorum ama biz eşit değiliz. Aynı hastalıktan ölebiliriz ancak en çok acıyı fakirler çekecek. Bu trajediyi romantize etmeyin.’’ yorumunu yaptı.