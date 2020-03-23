İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85163
ALTIN
323.299
DOLAR
6.5755
STERLİN
7.6591
EURO
7.1087

Madonna'dan çıplak küvet pozu ile eşitlik mesajı

Koronavirüs için Madonna'dan çıplak küvet pozu ile eşitlik mesajı! Ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı.

23 Mart 2020 Pazartesi 16:54
Madonna'dan çıplak küvet pozu ile eşitlik mesajı

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan ünlüler, çektikleri videolar ile hayranları ile iletişim kurmaya devam ediyorlar. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı Madonna, banyo yaparken paylaştığı videoda söylediği sözler nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Çiçek dolu küvette çıplak bir şekilde koronavirüs ile ilgili video çeken Madonna, salgının tüm insanları eşitlediğini savundu.  Madonna yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

‘’Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç şey hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması.’’dedi.

Madonna’nın bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü şarkıcının söylediklerini destekleyenlerin yanında birçok hayranı da eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte olay yaratan o paylaşım:

‘’Biz eşit değiliz’’

Madonna’nın paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü şarkıcının takipçilerinden biri, ‘’Seni çok seviyorum ama biz eşit değiliz. Aynı hastalıktan ölebiliriz ancak en çok acıyı fakirler çekecek. Bu trajediyi romantize etmeyin.’’ yorumunu yaptı.

 

Son Güncelleme: 23.03.2020 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazar Ergüçlü’nün yoruma kapalı paylaştığı iç çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağmuru!
Hazar Ergüçlü’nün yoruma kapalı paylaştığı iç çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağmuru!
Korona virüs ilacı reklamcısı ünlülere kötü haber !
Korona virüs ilacı reklamcısı ünlülere kötü haber !
Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:
Ünlüleri de kapsıyor! İşte sokağa çıkma yasağına takılan ünlüler:
Didem Soydan, en büyük hobisinin seks olduğunu söyledi sosyal medya yıkıldı
Didem Soydan, en büyük hobisinin seks olduğunu söyledi sosyal medya yıkıldı
Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım
Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım
Ünlü oyuncu virüsten kaçıp çiftliğine yerleşti
Ünlü oyuncu virüsten kaçıp çiftliğine yerleşti

Popüler Haberler

Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman çıkacak? Hakan Muhafız yeni sezon konusu ve oyuncuları
Www.eba.gov.tr EBA öğrenci giriş ve şifre alma ekranı
Alef dizisi yayın tarihi belli oldu! BluTV Kenan İmirzalıoğlu dizisi yayın tarihini açıkladı!
İştirak nafakası nedir? Hangi koşullarda istenir ve nasıl hesaplanır?
Dezenfektan nasıl hazırlanır, malzemeleri nelerdir? Evde dezenfektan hazırlama tarifi ve malzemeleri ( Videolu anlatım )
Enes Batur Gerçek Kahraman filmi oyuncuları ve konusu
Ziraat Bankası konut kredisi borçlarını kaç ay erteliyor?
Kanal D Ana Haber iletişim ve Whatsapp İhbar Hattı numaraları
Seksenler dizisi tekrar bölümleri ne zaman hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Yargıtay seçimleri ne zaman yapılacak? Başkanlık seçimi tarihi ve adayları kimler?
Emeklilere promosyonda dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Emeklilere promosyonda bilinmesi gerekenler
EBA TV Kablo TV ve Turcell TV kaçıncı kanalda? TRT Eba TV kanal numaraları
Eba tv uzaktan eğitim ders tekrarları nasıl izlenir?
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede?
PlayStation 5 özellikleri neler olacak? İşte yeni PS5 teknik özellikleri
Ekonomik istikrar kalkanı paketi nedir? Paketin içeriğinde neler var?
Koronavirüsten ölen insanlar nasıl defnediliyor? Cenaze namazı nasıl kılınıyor? Diyanet açıklık getirdi!
Noterlerde yeni dönem, sadece nöbetçi noterler çalışacak! Nöbetçi noter nerede? Nöbetçi noter sorgulama işlemleri
Akbank'tan kredi anapara, faiz ve taksit ödemeleri erteleme kararı!
Sevdim Seni Bir Kere Ozan'a ne oldu, neden yok? Oğuzhan Kayra Koç Sevdim Seni Bir Kere dizisinden neden ayrıldı?
Ziraat bankası hangi kredileri erteliyor? Başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankasından kredi ödemeleri erteleme duyrusu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.