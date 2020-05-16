Madonna'nın iç çamaşırıyla banyo selfie'si olay yarattı!

Kalçalarına implant yaptırdığı iddia edilen Madonna, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Madonna, evinin banyosunda çektiği selfie ile sosyal medyada gündeme oturdu. 61 yaşındaki ünlü şarkıcının İnstagram’dan paylaştığı fotoğrafta yıllara meydan okuduğu net bir şekilde görülüyor.

Madonna, fotoğraflarının altına "Sonunda kayıp kıkırdağım içinmi göreceğim. 8 ay acı çektikten sonra yapabilseydim, yukarı aşağı zıplıyor olurdum. Bana şans dileyin" notunu düşerek tedavi sürecini başladığının bilgisini verdi.



REJENERATİF TEDAVİ NEDİR?

Tıpta işlevini kaybetmiş bir bölgedeki dokunun normal işlevini geri yüklemek veya kurmak için insan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirme veya 'rejenere etme' işlemi anlamına geliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 21:07