Madonna'dan korona virüs tedavisine 1 milyon dolar bağış

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna korona virüse yakalandı. Madonna korona virüs yakalandığını ancak virüsü atlattığını duyurdu. Madonna korona virüse yakalanma sürecini anlattı.

Madonna Mayıs ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamada test yaptırdığını ve antikora sahip olduğunu öğrendiğini söylemişti. Madonna virüsü Madame X tunesi sırasında Fransa’da verdiği konser sırasına kaptığını ifade etti.

Mart ayında verdiği konserde konser sırasında yakalandığı virüsü atlatan dünyaca ünlü yıldız, korona virüs tedavisi için 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu da açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs tedavisi için yapılan çalışmalara destek verdiğini dile getiren Madonna, şükran duyduğunu da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 17:10