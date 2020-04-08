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Mahkeme 'darp' davasında kararını verdi; Seren Serengil'e büyük şok!

Geçtiğimiz günlerde yardımcısı darafından 'darp edildim' iddasıyla hakkında şikayet oluşturulan Seren Serengil iddaları yalanlamıştı. Oysa mahkemeden iddaları doğrulayacak nitelikte bir karar çıktı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:06
Mahkeme 'darp' davasında kararını verdi; Seren Serengil'e büyük şok!

Yardımcısı Gulnoza Mamatova'nın avukatı, şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Thoma ve avukat Esennur Ezgi  hakkında  "koronavirüs korkuları nedeniyle Özbekistan uyruklu yardımcıları Gulnoza Mamatova'yı darbettikleri ve ormana bıraktıkları, sosyal medya hesaplarından da başka birinin başına gelmiş gibi yansıtacak paylaşımlarda bulundukları" iddasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına  suç duyurusunda bulunmuştu.  Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, aynı gün müvekkiline yönelik koruma tedbiri alınması için Beykoz 1. Aile Mahkemesine de başvurdu.

Mahkeme 'darp' davasında kararını verdi; Seren Serengil'e büyük şok!


Beykoz 1. Aile Mahkemesi tarafından, Mamatova'nn tedbir talebinin kabul edildiği belirtilen kararda,  ''Davalılar Serengil ve Tohma'nın, 3 ay süreyle korunan kişiye  yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verildiği kaydedildi''. 

Yasa gereğince, "fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğinde ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin uygulanacağına" yönelik ihtar (uyarı) yapılması da hükme bağlandı.   Kararın bir örneğinin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, bu kararın kolluk kuvveti aracılığıyla taraflara tebliğ edilmesine de hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilDarpMustafa ThomaGulnoza Mamatova
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